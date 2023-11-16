Жители Подмосковья и инвесторы воспользовались сервисами геопортала 14,5 млн раз

Жители Московской области и инвесторы воспользовались сервисами геопортала 14,5 миллиона раз с 2019 года, сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Как уточнил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, только с начала текущего года к ресурсу обратились свыше 4,5 миллиона раз. Рост составил двадцать шесть процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Он (геопортал. — прим. ред.) содержит полезные градостроительные сервисы, прост в использовании и является банком актуальной информацию о базовых пространственных данных территории региона», — подчеркнул министр.

В тройку наиболее используемых сервисов вошли: «Градпроработка онлайн» — 6,2 миллиона обращений, «Кадастровый инженер» — 530 тысяч обращений, «Стройка рядом с домом» — порядка 480 тысяч визитов.

В настоящее время геопортал Подмосковья включает в себя двенадцать сервисов. Три из них были запущены в этом году — это сервисы-расчеты в формате калькулятора, которые позволяют оперативно рассчитать число мест для хранения автомобилей и нормативный комплекс элементов благоустройства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в Московской области оцифровали еще тридцать госуслуг.