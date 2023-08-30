Жители Подмосковья и инвесторы воспользовались сервисами геопортала свыше тринадцати миллионов раз с 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

В тройку наиболее используемых сервисов вошли: «Градпроработка онлайн» — 5,5 миллиона обращений; «Кадастровому инженеру» — порядка 500 тысяч обращений; «Стройка рядом с домом» — около 460 тысяч обращений.

Как подчеркнул министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, создание геопортала стало важным шагом на пути цифровизации градостроительной отрасли Московской области. По его словам, только с начала текущего года геопорталом воспользовались более 3,2 миллиона раз. Это почти на треть больше обращений, чем за аналогичный период прошлого года.

«Портал продолжает активно набирать популярность среди жителей, застройщиков и инвесторов», — отметил Гордиенко.

В этом году на геопортале запустили новые сервисы-расчеты в форме калькулятора, которые позволяют оперативно рассчитать число мест хранения автомобилей и нормативный комплекс элементов благоустройства. Кроме того, в июле заработал первый в стране бесплатный сервис по поиску мест захоронений.

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