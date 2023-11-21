Жители Подмосковья изменили вид разрешенного использования земли на сумму более миллиарда рублей с начала года

С начала года вид разрешенного использования своих земельных участков изменили более 5,8 тысячи собственников в Московской области, сообщили в областном Минимуществе. В результате в бюджет региона поступило более 1,4 миллиарда рублей.

«Услуга по изменению вида разрешенного использования земли по-прежнему является одной из самых востребованных. Плата за изменение ВРИ взимается, если на земельном участке планируются различные виды жилой застройки, а также ведение личного подсобного хозяйства или садоводства», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.

Министр уточнила, что в этом году ведомство направило более 9,6 тысячи положительных решений по изменению вида разрешенного использования, их сумма превысила 3,7 миллиарда рублей. Отметим, что воспользоваться услугой можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».