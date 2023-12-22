Жители Подмосковья могут оформить права на недвижимое имущество в других регионах России через МФЦ

Жители Московской области могут зарегистрировать права и поставить на кадастровый учет недвижимость, расположенную в других регионах России, через МФЦ. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«Для совершения данной операций выезжать из Московской области совсем необязательно. Кроме того, экстерриториальный прием позволяет заявителям значительно экономить время и средства», — рассказала директор Павлово-Посадского МФЦ Шевченко Олеся Петровна.

Так, с начала года в МФЦ Павловского Посада подали около 500 заявлений по экстерриториальному принципу оказания услуг Росреестра. Отметим, что услуга доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.