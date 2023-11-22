Жители Подмосковья могут оперативно оформить цифровые справки для льгот и выплат
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С начала текущего года в Подмосковье уже выдано более ста пяти тысяч электронных справок о назначенных льготах и выплатах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития.
«Заказать справку можно прям с мобильного телефона, а если нужен оригинал с печатью — забрать в МФЦ. Справка будет готова в течение одного дня», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство должно сделать все, чтобы гости региона в новогодние каникулы чувствовали заботу.