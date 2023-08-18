Жители Подмосковья могут оплатить коммуналку в «цифре»

Уже более двухсот восьмидесяти пяти тысяч раз жители Подмосковья оплатили коммунальные услуги с помощью сервиса на региональном портале госуслуг. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что сервис «Коммунальные платежи» находится на главной странице портала. Для того, чтобы воспользоваться им, нужно нажать «Оплатить» и авторизоваться с помощью ЕСИА. После этого следует ввести номер лицевого счета, нажать «Далее» и произвести оплату.

Ранее в ходе еженедельного совещания с областным правительством и главами округов губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе стараются делать удобными сервисы для предпринимателей.