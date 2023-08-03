Жители Подмосковья могут подать обращения к омбудсмену через МФЦ

В офисах МФЦ в Подмосковье можно подать обращение к уполномоченному по правам человека в регионе, сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, ИТ и связи.

Как отметила глава ведомства Надежда Куртяник, при подаче жалобы в адрес омбудсмена через МФЦ необходимо иметь с собой паспорт и документы, подтверждающие нарушение прав. Ответ на обращение поступит на почтовый адрес или электронную почту.

«Сотрудник МФЦ отсканирует их (документы для омбудсмена. — прим. ред.) и направит в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия», — пояснила министр.

Также в с помощью сотрудников подмосковных МФЦ можно получить двадцатиминутную онлайн-консультацию омбудсмена. Для этого необходимо за три рабочих дня подать заявку на прием через региональный портал госуслуг.

Уточняется, что чаще всего жители Подмосковья обращаются к омбудсмену с вопросами, касающимися в том числе отношений с работодателями, военной службы, правосудия и кредитов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе оцифровали все процедуры, связанные с уборкой дворов.