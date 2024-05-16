Жители Подмосковья могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе массового рационализаторства

В России открыли прием заявок на «Всероссийский конкурс массового рационализаторства», его организовало Минэкономразвития России совместно с «Агентством развития навыков и профессий», сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В рамках конкурса предприятия и их сотрудники могут направить свои предложения по улучшению деятельности компании, которые будут иметь экономический или другой положительный эффект. Подать заявку и узнать другие подробности можно на сайте.

«Внедрение рационализаторских предложений позволяет найти внутренние резервы для развития бизнеса и в полной мере задействовать человеческий капитал компании. Участники конкурса сформируют движение рационализаторов, сегодня оно охватывает более 47 тысяч человек», — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Участников будут оценивать по девяти номинациям, также в рамках конкурса определятся лучший молодой (до 35 лет включительно) и опытный (от 55 лет включительно) рационализаторы. Призеры отправятся в Екатеринбург на торжественную церемонию награждения в рамках Кубка производительности и рационализации. Участники получат сертификат и доступ к обучающим материалам по развитию рационализаторских навыков.

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