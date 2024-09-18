Жители Подмосковья могут получить документы для решения земельных споров за три дня

Жители Подмосковья, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут заказать документы и информацию о документах государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства, для решения земельных споров в суде за три дня. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Чтобы подать заявление, нужно предоставить данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также сведения о запрашиваемом объекте. Услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, для этого нужно будет представить сведения об организации или ИП, запрашиваемом объекте, а также документ, подтверждающий полномочия представителя. Воспользоваться сервисом можно в разделе «Услуги», подразделе «Стройка Недвижимость». Там нужно выбрать услугу «Предоставление материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.