Жители Подмосковья могут получить сведения из БТИ через приложение «Добродел»

Жители Московской области могут получить электронную услугу «Предоставление архивных сведений» в мобильном приложении «Добродел» (с логотипом «Уточка»). Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

Для этого нужно зайти в раздел «Услуги» — «Все услуги», выбрать блок «Дом и ЖКХ» и услугу «Предоставление архивных сведений». После этого пользователю нужно будет заполнить онлайн-форму и отправить заявку. Справка будет готова в течение 10 рабочих дней. Отметим, что подобные справки могут быть нужны, например, при постановке в очередь на жилье или земельный участок. Скачать приложение «Добродел» можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.