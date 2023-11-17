Жители Подмосковья могут получить заключение о возможности быть опекуном или усыновителем электронно

Жители Московской области теперь могут получить заключение о возможности быть опекуном или усыновителем электронно. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Больше не нужно писать бумажные заявления, достаточно подать электронное на региональном портале госуслуг. Отмечу, что с начала года у нас заключение о возможности быть опекуном получили более 2,5 тысячи жителей», — отметила глава ведомства Болатаева Людмила.

Решение по заявлению будет сформировано в течение девяти рабочих дней. Получить бумажный формат документа в случае необходимости можно в МФЦ у сотрудника социальной защиты. Перед выдачей заключения будет проведено обследование условий жизни для ребенка в будущей семье. Подать заявление можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.