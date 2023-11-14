Жители Подмосковья могут посетить интерактивный центр управления регионом

Жители Московской области могут управлять регионом на экране с помощью интерактивного пульта, который находится на подмосковном стенде на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что данную игру-стратегию построили на принципах Центра управления регионом и платформы «Добродел». Она представляет собой симулятор города с различными жизненными ситуациями. Напомним, что выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ, стенд Подмосковья расположен в павильоне № 75, зал А. Подробности о мероприятии можно узнать здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.