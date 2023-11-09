Жители Подмосковья могут посетить виртуальную выставку «Добро начинается с памяти»
Фото: [Фото МКУ «Подольский муниципальный архив»]
Архивисты из Подольска подготовили онлайн-выставку «Добро начинается с памяти», посвященную сотрудникам органов внутренних дел. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.
«Наша новая выставка посвящена сотрудникам МВД Подольского края. В истории они известны не только четким выполнением прямых обязанностей, но и тем, что многократно показывали свою гражданскую позицию, проявляли чувство человеческого долга, даже совершали героические поступки, не щадя своей жизни», — рассказала директор Подольского муниципального архива Елена Полканова.
В рамках выставки гости смогут ознакомиться с архивными документами об истории жизни и службы сотрудников МВД Подольского края. Посетить онлайн-экспозицию можно на сайте администрации городского округа.
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