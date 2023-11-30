Жители Подмосковья могут принять участие в антикоррупционном диктанте

Жители Московской области могут принять участие в Ⅳ Всероссийском антикоррупционном диктанте, который стартует завтра. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что проект направлен на предоставление гражданам возможности проверить и улучшить свои знания в области противодействия коррупции. В рамках диктанта им предстоит ответить на 40 вопросов за 30 минут. Отметим, что диктант приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.