Жители Подмосковья могут принять участие в голосовании за «самую нарядную елку» региона

Жители Подмосковья смогут принять участие в онлайн-голосовании за самую нарядную елку, его проведут в соцсетях ГУСТ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приглашаем поддержать участников, выбрать «любимчика» и насладиться Новогодней атмосферой. Активные жители создали праздничное настроение всему двору, украсив главный символ — красавицу елку», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, голосование продлится сутки и завершится завтра вечером. После этого будут определены победители, которым вручат подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.