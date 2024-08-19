Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе для авторов, пишущих о сельской жизни

Мероприятие направлено на то, чтобы оказать поддержку средствам массовой информации, авторам, а также блогерам, которые рассказывают о сельской жизни, поддерживают сельский туризм и продвигают сохранение традиций и семейных ценностей. Принять участие можно в следующих номинациях: «Спорт для всех», «Национальный колорит», «Семейные династии», «Семейный бизнес за городом, истории успеха», «Семейный сельский туризм». Индивидуальные участники могут отправить свои работы в номинации: «Мое дело», «Территория жизни» и «Блогосфера». Среди требований к публикациям — они должны появиться в период с октября 2023 года до конца сентября 2024 года. Отправить заявку на участие можно здесь. Победителей в каждой номинации определят в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 18+