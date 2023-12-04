Жители Подмосковья могут принять участие в цифровом диктанте по персональным данным

Жители Московской области могут пройти онлайн-диктант в области безопасности персональных данных, он продлится до середины декабря. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что его проводят для того, чтобы повысить уровень цифровой грамотности населения в области безопасности персональных данных и разобрать типовые угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи при работе в цифровой среде. Принять участие можно здесь.

Отметим, что диктант разработали Министерством цифрового развития и связи Алтайского края и управление Роскомнадзора по региону при поддержке Минцифры России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.

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