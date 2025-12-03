Жители Подмосковья могут присоединиться к поисковому движению России

Все желающие жители Подмосковья могут стать участниками поискового движения России. Это крупнейшее общероссийское общественное движение, которое уже более 12 лет занимается поисковой работой.

В составе движения — более 45 тыс. поисковиков и около 1,5 тыс. отрядов. За 12 лет существования движения благодаря поисковикам было захоронено более 250 тыс. советских солдат и установлено более 15 тыс. имен. Поисковые экспедиции проводятся в 37 регионах страны.

Чтобы стать членом движения, нужно найти поисковый отряд в своем регионе или создать собственный отряд, а затем принять участие в экспедиции, архивном проекте или выставке.

