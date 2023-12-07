Жители Подмосковья могут пройти опрос по улучшению организации досуга в парках

Минкульттуризма Московской области запустило опрос по улучшению качества предоставления услуг и организации досуга на парковых территориях региона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Принять участие в опросе можно здесь. Участникам предстоит ответить, как часто они ходят в парк, какие мероприятия в парковых зонах им нравятся и не только.

«Ответы на эти и другие вопросы позволят работникам парков понять, в каком направлении им двигаться, что в инфраструктуре нуждается в улучшении и развитии», — отметили в сообщении.

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