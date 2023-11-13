Жители Подмосковья могут проверить себя на знание Конституции на всероссийском онлайн-конкурсе

В этом году исполняется тридцать лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. В связи с этим знаменательным событием учрежден всероссийский онлайн-конкурс на знание основного закона страны.

Конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!» запущен «Единой Россией» на официальном сайте партии. Принять участие в нем могут все жители РФ старше восемнадцати лет.

Конкурс проходит в виде тестирования. Всего россиянам предстоит ответить десять вопросов на знание основ Конституции.

Принять участие в конкурсе «30 лет Конституции России — проверь себя!» можно до 25 ноября. Сейчас на сайте уже зарегистрировалось 3,5 миллиона человек.

Победителей определят до 30 ноября. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, получат ценные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона на выставку-форум «Россия».

*Возрастное ограничение 18+