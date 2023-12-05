Жители Подмосковья могут проверить участок на ограничения перед выкупом с помощью умного сервиса
Фото: [МИО МО]
Жители Московской области могут воспользоваться новым цифровым сервисом, который появился в рамках услуги по предоставлению земельных участков без проведения торгов, и сразу узнать о возможных ограничениях. Об этом сообщили в областном Минимуществе.
«Одна из самых наших популярных услуг по оформлению земельных участков без торгов еще более усовершенствована. Пока только в части выкупа. После подачи заявления система сразу проверит участок на основные ограничения, при которых выкуп невозможен, и проинформирует о них заявителя. Для этого нужно просто ввести кадастровый номер», — уточнила глава ведомства Наталья Адигамова.
По словам министра, в этом году услугой по предоставлению в аренду и собственность земельных участков без торгов воспользовались около 28 тысяч граждан и организаций Подмосковья. Аналогичные сервисы планируют внедрить и в другие услуги, добавил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов. Отметим, что услугой «Предоставление земельных участков без проведения торгов» можно воспользоваться здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.