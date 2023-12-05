Жители Подмосковья могут проверить участок на ограничения перед выкупом с помощью умного сервиса

«Одна из самых наших популярных услуг по оформлению земельных участков без торгов еще более усовершенствована. Пока только в части выкупа. После подачи заявления система сразу проверит участок на основные ограничения, при которых выкуп невозможен, и проинформирует о них заявителя. Для этого нужно просто ввести кадастровый номер», — уточнила глава ведомства Наталья Адигамова.