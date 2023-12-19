Жители Подмосковья могут рассказать, каких малых архитектурных форм не хватает в их дворе

ГУСТ Подмосковья запустил опрос о малых архитектурных формах, которые могут повысить комфорт территории региона, сообщили в пресс-службе ведомства. Жителям предлагают выбрать те элементы, которых не хватает в их дворах.

«Сейчас уже 39% респондентов указали, что во дворе не хватает клумб и столько же проголосовали за беседки. Еще 12% хотели бы видеть в своих дворах больше урн, а 10% — больше скамеек. Финальные результаты подведем на следующей неделе, данные будут использованы при формировании программ благоустройства в следующем году», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Пройти опрос можно на сайте ГУСТ Подмосковья, с главной страницы нужно перейти в раздел «Общественное голосование на портале Госуслуг», после чего — авторизоваться на портале и отдать свой голос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.