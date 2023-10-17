Жители Подмосковья могут закрыть больничный через телемедицинскую консультацию
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Жители Московской области, которые переболели ОРВИ или COVID-19 в легкой форме, могут закрыть больничный лист без посещения поликлиники с помощью телемедицинской консультации, сообщили в областном Минздраве. Записаться на нее можно на портале «Здоровье».
«Традиционно осенью наблюдается подъем респираторных вирусных инфекций, из-за чего возрастает нагрузка на первичное звено. Для удобства жителей региона мы ввели дистанционное закрытие больничных листов после ОРВИ или новой коронавирусной инфекции», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
По ее словам, в ходе такой консультации врач опросит пациента о его состоянии и назначит очный прием для продления больничного в случае необходимости.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.