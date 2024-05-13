Жители Подмосковья направили более двухсот обращений в областной Минстрой за месяц

Жители Подмосковья направили 201 обращение в Министерство строительного комплекса Московской области за апрель 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее число запросов относились к срокам и механизмам переселения из аварийного жилья. В частности, граждане направили 140 вопросов по расселении аварийных домов, 27 — по строительству социальных объектов. Еще 34 обращения были посвящены другим темам.

«Все ответы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.