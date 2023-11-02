Жители Подмосковья направили более семисот обращений по темам лесного хозяйства через ЕЦУР

За первые два месяца осени жители Московской области направили 750 обращений, посвященных темам лесного хозяйства, через «Единый центр управления регионом» (ЕЦУР). Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«Такая связь с жителями позволяет оперативно находить пути решения проблем, которые беспокоят граждан, делает власть открытой, развивает доверие населения к деятельности власти, помогает совершенствовать работу», — отметил председатель ведомства Олег Баженов.

По его словам, чаще всего обращения граждан были связаны с наличием мусора в лесу, неудовлетворительным санитарным состоянием лесных насаждений, самовольным занятием лесных участков, незаконной рубкой и благоустройством лесных участков. В комитете добавили, что за четыре года работы ЦУР было отработано почти 25 тысяч обращений граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.