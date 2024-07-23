Жители Подмосковья направили более ста тысяч заявлений по учету и регистрации имущества

За июнь 2024 года жители Подмосковья направили более 167 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Более 16 тысяч заявлений из них было подано в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий, еще около 20 тысяч — поступило на регистрацию ипотеки (более 92% — в электронном виде). Свыше восьми тысяч заявлений было направлено на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) (96% — в электронном виде). В министерстве отметили, что почти все услуги Росреестра можно получить в электронном виде.

«Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг, что существенно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан. Получение услуг Росреестра в электронном виде является более удобным, эффективным и экономичным способом взаимодействия с ведомством», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.