Жители Подмосковья направили на «горячую линию» «Мособлэнерго» более трехсот тысяч обращений за год

В 2023 году операторы «горячей линии» «Мособлэнерго» обработали более 334,1 тысячи обращений от жителей Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Большинство звонков граждане направили за декабрь — более 38 тысяч, меньше всего обращений было в январе прошлого года — чуть более 17,6 тысячи. Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, порядка 10 операторов ежедневно отвечают на входящие звонки в круглосуточном режиме. Работу продолжают и в этом году. Так, 3 по 5 января 2024 года операторы обработали более 16,3 тысячи звонков. Отметим, что обращения принимаются круглосуточно по телефону «горячей линии» «Мособлэнерго» 8 (495) 995-00-99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.