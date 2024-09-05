Жители Подмосковья направили почти двести обращений в областной Минстрой за месяц

Жители Подмосковья направили в Министерство строительного комплекса Московской области 168 обращений за август. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего запросы направляли жители Шатуры, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского округов, Красногорска, Мытищ и Истры. Почти все обращения касались сроков и механизмов переселения из аварийного жилья, уточнили в ведомстве. Этим вопросом граждане интересовались 121 раз. Еще 21 обращение было связано с планами и сроками строительства социальных объектов, включая школы и детские сады. Остальные обращения касались других тем.

«Все вопросы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы», — подчеркнули в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.