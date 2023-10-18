Жители Подмосковья обнаружили грибы, растущие в автобусе

«Грибы очень любят изменение рельефа, поэтому их лучше искать у лесных дорожек и на границах разного типа леса, но представленный на снимке факт говорит о том, что для произрастания этого вида грибов в большей степени важны влажность и комфортные температуры. Попавшие с ветром, или занесенные пассажирами споры нашли комфортные условия в салоне автобуса», — прокомментировал ситуацию биолог Алексей Володихин.