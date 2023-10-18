Жители Подмосковья обнаружили грибы, растущие в автобусе

Общество

Фото: [«Типичный Ногинск»]

Пассажиры одного из маршрутов Богородского округа обнаружили грибы, которые росли из-под пола обычного рейсового автобуса, сообщает интернет-издание «Богородские вести». Пользователи опубликовали фотографию необычного явления в соцсетях, однако, не уточнили конкретный маршрут, где было сделано фото.

«Грибы очень любят изменение рельефа, поэтому их лучше искать у лесных дорожек и на границах разного типа леса, но представленный на снимке факт говорит о том, что для произрастания этого вида грибов в большей степени важны влажность и комфортные температуры. Попавшие с ветром, или занесенные пассажирами споры нашли комфортные условия в салоне автобуса», — прокомментировал ситуацию биолог Алексей Володихин.

Эксперт отметил, что есть подобные грибы не стоит из соображений безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.

Актуально
Подмосковье