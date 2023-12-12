Жители Подмосковья оформили более сорока тысяч услуг в цифровых МФЦ

В ведомстве уточнили, что за услугами в цифровые МФЦ на минувшей неделе граждане обращались чаще, чем неделей ранее. За данный период они подали на 5,2 тысячи больше заявлений на получение услуг. В общей сложности с начала года через цифровые зоны оформлено 1,4 миллиона услуг, из них более миллиона из них — на региональном портале госуслуг. Чаще всего жители оформляют услуги в цифровых МФЦ, когда у не могут получить их из дома. Отметим, что такие цифровые зоны, оснащенные современными компьютерами, работают в области с 2018 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.