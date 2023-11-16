Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 850 тысяч обращений за выплатами на питание

Подмосковные мамы могут оформить выплату на питание на региональном портале госуслуг или в приложении «Добродел», напомнила глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Возможность оформить данную выплату онлайн существует с 2019 года. За это время жители Подмосковья подали дистанционно свыше 850 тысяч таких заявлений, более 80 тысяч из них — в этом году.

Выплата предоставляется беременным женщинам со срока от двенадцати недель, а также кормящим матерям в течение полугода с даты родов и детям до трех лет.

После подачи заявления решение принимается в течение семи рабочих дней. Деньги будут поступать каждый месяц на счет, который был указан в электронном заявлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе оцифровали еще тридцать госуслуг.