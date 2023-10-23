Жители Подмосковья оформили свыше двадцати тысяч услуг в цифровых МФЦ за неделю

За прошедшую неделю жители Подмосковья оформили 23,2 тысячи онлайн-услуг в цифровых зонах МФЦ, сообщили в областном Мингосуправления. Всего с начала года было оформлено более 1,1 миллиона таких услуг.

«Цифровые МФЦ Московской области — это смарт-центры, в которых госуслуги можно получить в несколько кликов. Смарт-центры работают на базе уже существующих МФЦ и территориальных подразделений, а в некоторых округах занимают отдельные помещения», — уточнили в сообщении.

Каждая цифровая зона оснащена удобными рабочими местами, где у жителей будет доступ к федеральному и региональному порталам госуслуг. В случае необходимости пользователи могут получить консультации по авторизации с помощью ЕСИА и получению электронных услуг от специалистов центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».