Жители Подмосковья оформили запись в кружки и секции почти 67 тысяч раз за неделю

В министерстве госуправления, ИТ и связи Подмосковья назвали самые востребованные онлайн-услуги на региональном портале.

Так, лидером среди услуг по итогам минувшей недели стала запись в кружки и секции. Жители региона подали 66,8 тысячи соответствующих заявлений, сообщила пресс-служба ведомства.

В пятерку самых востребованных услуг также вошли: «Выписка из домовой книги» — подано 22,4 тысячи заявлений за неделю, «Выдача социальных карт жителя Московской области» — 13,9 тысячи заявлений за неделю, «Выдача карт «Стрелка» — 8,4 тысячи заявлений, а также «Присвоение адреса» — 6,2 тысячи заявлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам подмосковных округов и профильным ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на портале «Добродел».