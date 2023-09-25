Жители Подмосковья оформили запись в кружки и секции почти семьдесят тысяч раз за неделю

Жители Московской области подали порядка 68 тысяч заявлений для записи в кружки и секции за неделю. Данная услуга возглавила недельный топ онлайн-услуг за неделю. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что в числе популярных и востребованных услуг также оказались «Выписка из домовой книги» (23,3 тысячи заявлений), «Выдача социальных карт жителя Московской области» (16,3 тысячи), «Стрелка» (10,3 тысячи), «Субсидия на оплату ЖКУ» (6,7 тысячи). Отметим, что получить онлайн-услуги можно также в обновленном мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.