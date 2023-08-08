Жители Подмосковья отправили свыше 6,5 тысячи посылок в зону СВО с начала мая

Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылку в зону спецоперации, напомнили в областном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба ведомства, с начала мая этого года жители региона отправили в зону СВО свыше 6,5 тысячи посылок.

В министерстве уточнили, что вес посылки должен быть не более десяти килограммов. Отправка производится Почтой России. Передавать посылку оператору нужно в открытом виде. В адресной строке необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, а также номер войсковой части и адрес: индекс — 103400, город — Москва. Посылка попадет в логистический центр почты, а затем ее передадут представителям министерства обороны России, которые доставят ее адресату.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал военнослужащим Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского двадцать автомобилей высокой проходимости.