Жители Подмосковья подали более пятидесяти тысяч заявлений на госуслуги по земле и имуществу с начала года
Фото: [Unsplash]
С начала 2024 года жители Подмосковья подали более 51 тысячи заявлений на получение земельно-имущественных услуг, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Сделки и иные операции с землей и имуществом совершаются в Подмосковье ежегодно и в большом количестве. К примеру, по прошлому году было оказано 260 тысяч электронных обращений в имущественно-земельной сфере. В этом году мы тоже видим хорошую динамику», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Чаще всего граждан интересовали услуга по перераспределению земель и (или) земельных участков, предварительное согласование предоставления участков земли и предоставление земли в аренду и собственность без торгов. Отметим, что услуги по земле и имуществе в регионе доступны на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.