Жители Подмосковья подали более пятидесяти тысяч заявлений на госуслуги по земле и имуществу с начала года

«Сделки и иные операции с землей и имуществом совершаются в Подмосковье ежегодно и в большом количестве. К примеру, по прошлому году было оказано 260 тысяч электронных обращений в имущественно-земельной сфере. В этом году мы тоже видим хорошую динамику», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.