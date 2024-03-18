Жители Подмосковья подали более пятидесяти тысяч заявлений на госуслуги по земле и имуществу с начала года

Общество

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С начала 2024 года жители Подмосковья подали более 51 тысячи заявлений на получение земельно-имущественных услуг, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Сделки и иные операции с землей и имуществом совершаются в Подмосковье ежегодно и в большом количестве. К примеру, по прошлому году было оказано 260 тысяч электронных обращений в имущественно-земельной сфере. В этом году мы тоже видим хорошую динамику», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Чаще всего граждан интересовали услуга по перераспределению земель и (или) земельных участков, предварительное согласование предоставления участков земли и предоставление земли в аренду и собственность без торгов. Отметим, что услуги по земле и имуществе в регионе доступны на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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