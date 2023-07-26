Жители Подмосковья получили более трех миллионов цифровых услуг с начала года

С начала текущего года жители Московской области получили более трех миллионов госуслуг на региональном портале. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«Сегодня невозможно представить современную жизнь без электронных услуг и сервисов. Получать их просто: можно через компьютер или смартфон. <…> Самой популярной [среди жителей Подмосковья услугой] оказалась выписка из домовой книги — более 615 тысяч заявлений», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Самыми массовыми по числу поданных заявлений услугами в начале этого года стали выдача социальных карт, запись в кружки и секции и запись в школу. Каклюгина добавила, что самой популярной услугой для бизнеса стала выдача разрешений на такси. Напомним, что все услуги и сервисы региона собраны в обновленном приложении «Добродел». Скачать его можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.