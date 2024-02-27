Жители Подмосковья получили свыше тринадцати тысяч электронных справок в этом году

«Чаще всего их получают для назначения дополнительных льгот, а также для предъявления в образовательные учреждения. Цифровую справку можно получить из центра занятости, а также, напомню, что теперь электронно справку могут получить и опекуны», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.