Жители Подмосковья получили свыше тринадцати тысяч электронных справок в этом году
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С начала 2024 года жители Подмосковья оформили более 13 тысяч электронных справок. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Чаще всего их получают для назначения дополнительных льгот, а также для предъявления в образовательные учреждения. Цифровую справку можно получить из центра занятости, а также, напомню, что теперь электронно справку могут получить и опекуны», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что жители могут оформить справки не только в электронном, но и в бумажном виде, обе они будут иметь одинаковую юридическую силу. Оформить справку в электронном виде можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.