Жители Подмосковья продолжают активно выбирать депутатов в своих муниципалитетах

По состоянию на шесть часов вечера в городских округах, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов муниципалитетов, явка избирателей составила шестнадцать с половиной процентов. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Так, явка на избирательных участках составляет чуть более одиннадцати процентов, а в рамках дистанционного электронного голосования — 78,44%.

Ранее секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс рассказал о том, как организованы выборы для слепых, глухих, слепоглухих и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.