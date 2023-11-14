Жители Подмосковья с начала года 6,5 тысячи раз скачали выписки из медицинских карт

Жители Подмосковья с января текущего года более шести с половиной тысяч раз скачали выписки из своих медицинских карт. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Как напомнила глава министерства Надежда Куртяник, если житель прикреплен к областной поликлинике, он в любое время может скачать необходимую информацию из амбулаторной карты.

Скачать выписку можно в разделе «Электронная регистратура» на сайте госуслуг области или в разделе «Здоровье» в приложении «Добродел». Для этого нужно будет указать данные медицинского полиса.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье оцифровали еще тридцать госуслуг.