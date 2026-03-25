Жители Подмосковья смогут написать «Диктант Победы» на новых площадках

В преддверии 9 мая в регионах России и десятках зарубежных стран пройдет на новых площадках пройдет международная патриотическая акция «Диктант Победы» «Единой России», ее организуют 24 апреля. Об этом сообщили в подмосковном отделении партии.

В числе новых площадок в Подмосковье – мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе, Ленино-Снегиревский музей в Истре, Усадьба Горенки в Балашихе и Музей «Мир исторической реконструкции» в Орехово-Зуево.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы от «Единой России» Владимир Вшивцев уточнил, что участниками акции могут стать все желающие.

«Диктант включает 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны. В прошлом году в него входил и блок вопросов о специальной военной операции», – сообщил Владимир Вшивцев.

Он уточнил, что написать диктант можно на одной из более чем тысячи площадок в Московской области или онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участники смогут получить сертификаты, федеральные победители – приглашение на парад Победы в Москве.

К мероприятию парти также приурочит конкурс музеев «Военно-исторические диорамы: история в деталях». В него войдут номинации «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей».

Напомним, что в прошлом году к 80-летию победы в Великой Отечественной войне подмосковное отделение «Единой Россией» провело тысячи мероприятий с участием жителей всех возрастов, велась работа по реставрации воинских мемориалов, а также был реализован региональный партпроект «Успех V единстве поколений» и не только.

