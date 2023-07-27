Жители Подмосковья смогут оформить полис ОМС через Цифровые МФЦ

Жители Подмосковья теперь могут оформить полис обязательного медицинского страхования в цифровых зонах центров «Мои Документы», сообщили в областном Мингосуправления.

«Электронный полис ОМС оформляется на Едином портале госуслуг всего в пару кликов. Доступ к порталу есть на всех рабочих местах в цифровых зонах МФЦ, их в регионе более 800», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Для получения услуги гражданам нужно авторизоваться на Едином портале госуслуг с помощью ЕСИА. Если ЕСИА не подтвержден, можно также обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС, добавила министр. Инструкция для самостоятельного подтверждения здесь. Добавим, что проект «Цифровые МФЦ» реализуется в регионе с 2018 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.