Жители Подмосковья смогут отпраздновать День знаний в парках региона

В первые два дня сентября более чем в 70 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Парк знаний», приуроченное к празднованию Дня знаний. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского округа состоятся спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька» в рамках Пушкинского театрального фестиваля, в Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки — парад первоклассников, мини-квесты и химическое шоу и так далее. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

*Возрастное ограничение 0+