Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»
Жителям Подмосковья рассказали о форуме «Сильные идеи для нового времени»
Фото: [пресс-служба форума]
До 15 мая жители Московской области могут подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого можно предложить свою социальную инициативу или проект. Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия.
Сделать это можно по ссылке.
Так, например, в 2023 году в рамках форума Александр Железняк из Севастополя предложил готовить природные территории к приему туристов. Он подчеркнул, что среди россиян вырос спрос на активный отдых. Его идею высоко оценили организаторы форума.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
*Возрастное ограничение 18+