Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи» до 1 июня
Прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи» продлили до 1 июня
Фото: [пресс-служба форума]
Прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов «Знай наших» продлили до 1 июня. Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия.
В рамках форума жители Подмосковья и других регионов России могут поделиться готовым социальным проектом или перспективной идеей. Сделать это можно здесь.
«Конкурс растущих российских брендов „Знай наших“ — это возможность для российских брендов получить поддержку и выйти на новый уровень развития», — отметили в сообщении.
Подать заявку можно тут.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
* Возрастное ограничение 18+летний .