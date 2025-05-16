Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие в форуме «Сильные идеи» до 1 июня

Прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи» продлили до 1 июня

Общество

Фото: [пресс-служба форума]

Прием заявок на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и конкурс брендов «Знай наших» продлили до 1 июня. Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия.

В рамках форума жители Подмосковья и других регионов России могут поделиться готовым социальным проектом или перспективной идеей. Сделать это можно здесь.

«Конкурс растущих российских брендов „Знай наших“ — это возможность для российских брендов получить поддержку и выйти на новый уровень развития», — отметили в сообщении.

Подать заявку можно тут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 18+летний .

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