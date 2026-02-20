Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие в конкурсах V Петербургского форума «Герои Отечества»

Жители Подмосковья смогут оставить заявку на участие в конкурсах в рамках V Петербургского молодежного исторического форума «Герои Отечества», который состоится в середине мая 2026 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках форума состоится несколько конкурсов, посвященных 120-летию с начала работы первой Государственной Думы Российской Империи. Так, желающие смогут принять участие в конкурсе исследовательских работ, фотоконкурсе «Парламент в кадре», киноконкурсе «Хроника парламентаризма», конкурсе детских рисунков «Парламентские зарисовки», а также конкурсе законотворческих инициатив. К участию допускаются школьники, студенты СПО и вузов, а также молодые ученые в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация и прием работ открыты до 15 апреля 2026 года. Узнать подробнее об этом можно на сайте.

Форум проводится по инициативе команды молодежи при поддержке Минпросвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Российского исторического общества, Движения Первых, депутатов Государственной Думы и сенаторов Российской Федерации.

