Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие в конкурсе «Семья и будущее России»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России» и представить свои материалы и социальные проекты на семейную тематику. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Участниками могут стать журналисты федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также представители вузов. Конкурс проведут в номинациях «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные проекты СМИ», «Научные работы», «Молодой журналист» (для авторов от 18 до 30 лет).

Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку по ссылке. Узнать подробнее о о правилах заполнения заявки и проведении конкурса можно здесь.

В финал пройдут более 150 участников, их пригласят в Москву на традиционную трехдневную конференцию (проезд и питание за счет участника, проживание – за счет организаторов). Более 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов. Кроме того, за первые три места в каждой номинации авторов ждут денежные призы.

Организатором конкурса является Фонд Андрея Первозванного, его проводят при поддержке факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда целевого капитала «Истоки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 18+