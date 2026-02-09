Жители Подмосковья смогут получить до 10 млн рублей на реализацию проекта в рамках конкурса Движения Первых

Жители Подмосковья могут принять участие в новом сезоне грантового конкурса Движения Первых и получить до 10 млн рублей на реализацию собственного проекта, в 2026 году особое внимание уделят тем, кто отразит ключевую тему года – единство народов России. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

«В 2026 году грантовый фонд конкурса составит 1,4 млрд рублей и позволит охватить около 1 млн человек. Мы снизили порог минимального количества участников проектных активностей до 50 человек. Это расширит возможности для вовлечения в конкурс небольших организаций и, прежде всего, сельских школ», – отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время Героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Подать заявку можно через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки Министерства финансов РФ до 7 марта. Проекты участников будут оценивать педагоги, проректоры и деканы, доценты кафедр, кандидаты наук и другие эксперты.

Результаты отбора станут известны в апреле, самым актуальным проектам выделят поддержку. Отметим, что за три года проведения конкурса были поддержаны более 1,6 тыс. инициатив.

*Возрастное ограничение 16+