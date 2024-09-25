Жители Подмосковья смогут посетить День Рождения «Центра чистой природы 12-15»

Жители Подмосковья смогут посетить экологический праздник в рамках празднования Дня рождения Всероссийской организации «Центр Чистой Природы 12-15», который пройдет следующую пятницу. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для гостей подготовят викторину с подарками, открытый микрофон, барабанный интерактив, танцы, вегетарианские угощения и не только. Зарегистрироваться для участия и узнать другие подробности можно здесь.

«Организация еженедельно проводит экологические акции по сбору вторичного сырья для дальнейшей переработки, а также выступает организатором экотурне, в результате которого были очищены от мусора Сергиев Посад, Ростов Великий, Мышкин, Ярославль, Шуя, Суздаль и Владимир», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 0+