Жители Подмосковья смогут позвонить на горячую линию по вопросам избирательных прав

В дни проведения выборов в регионе будет организована работа горячей линии по вопросам соблюдения прав избирателей. Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

Позвонить можно будет по номеру 8 (498) 602-32-20. Профессиональные и компетентные юристы проведут консультации по всем вопросам в рамках тематики избирательных прав и окажут необходимую помощь.

В подмосковных муниципалитетах выборы в местные Советы депутатов будут проходить на текущей неделе, с пятницы по воскресенье.